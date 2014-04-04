محام مصري يهدد هيفا وهبي بفضح أسرارها العائلية

نفى المحامي المصري نبيه الوحش ما نشر في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية عن إحالته إلى محكمة الجنح، بتهمة سب وقذف والدة المغنية هيفا وهبي.

وقال الوحش في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّ هذا الخبر لا أساس له من الصحّة، وإنه يتمنى لو كان الخبر بالفعل صحيح ليدافع عن نفسه ويقول عن عائلة هيفا ما لم يقله من قبل.

الوحش وصف العائلة بالسّيئة، وأشار أنّ لديه فضائح مكتوبة بخط يد خالة هيفا عن أسرار عديدة في حياتها.

وكانت والدة هيفا وهبي قد أقامت دعوى قضائية على نبيه الوحش على خلفية تصريحاته مع الإعلامية المصرية ريهام سعيد في برنامج "صبايا"، حيث قال الوحش حرفياً إن "هيفا ليست لبنانية بل مصرية الأب والأم، فوالدها ووالدتها مصريان كانا يقيمان في القاهرة"، مشيراً إلى أن والدتها تدعى سيدة عبد العزيز إبراهيم، وكانت تعيش في حواري الوايلي، وجدّتها تدعى هدى خليل كانت تعيش في حواري بولاق أبو العلا، وأبوها كان سائق تاكسي يدعى محمد وهبي.

وأضاف الوحش خلال الحديث المتلفز، أنه قام برفع دعوى قضائية ضد هيفا يتهمها فيها بالتزوير، لأنها تمتلك ثلاثة جوازات سفر مزوّرة، يتضمن كل واحد منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر، أحدها عام 1967، والآخر 1976، وبرّر رفعه الدعوى القضائية بأن هيفا تمثل تهديداً على أمن الدولة لوجود احتمال أن ينجح أي مجرم أو إرهابي في استخراج أكثر من جواز سفر له بحسب الوحش.

وكان الوحش قد قال في لقاء آخر على قناة "الناس"، إنّ والدة هيفا كانت تعمل في الشقق المفروشة بعد طلاقها من زوجها الأول فاروق، ثم سافرت إلى لبنان وتزوجت سائق التاكسي محمد وهبي والد هيفا.

وأوضح الوحش أنه خلال هذا اللقاء نقل الكلام على لسان خالتها وهو لم يقل أي شيء من تلقاء نفسه.

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