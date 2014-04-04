محافظة البحر الأحمر تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 3 ألاف من الأيتام بـ”الدولفين‎”

احتفلت محافظة البحر الأحمر وعدد من الجمعيات الأهلية بيوم اليتيم بمشاركة نحو 3 ألاف من الأيتام وأسرهم بمنطقة عروض الدولفين حيث اقيم الاحتفال بمنطقة عروض الدولفين بمنطقة خليج مكادي إذ تضمن يوم الاحتفال عروض فنية وأكروبات للدلافين وأسد البحر مع مدربين محترفين من روسيا .

وقام اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بتوزيع دفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ورحلات عمرة علي المكرمين.

وأكد عصام طوسون مدير عروض الدولفين أنه للمرة الثالثة يتم تنظيم هذا الاحتفال ،وتم نقل المشاركين لمنطقة الاحتفالات بأتوبيسات خاصة وتكليف أحد الشباب بالإشراف علي كل مجموعة.

وأضاف محمد شاهين القائم علي الاحتفال عروض الدولفين :”إن نحو 100 شاب متطوع من شباب الكشافة والجمعيات الأهلية لتوزيع الهدايا علي الأطفال والمشاركة معهم في الاحتفالات وإقامة عدد من المسابقات الرياضية والثقافية ومنحهم الجوائز”.