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الأهلي يستعيد عاشور أمام المقاصة

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الأهلي يستعيد عاشور أمام المقاصة الأهلي يستعيد عاشور أمام المقاصة

استعاد الأهلي خدمات حسام عاشور لاعب خط الوسط بالفريق بعد تعرضه لنزلة برد أبعدته عن مباراة إنبي السابقة في الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكان عاشور قد تغيب لعدة أيام عن الفريق عقب مباراة أهلي بنغازي بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة امتدت حتى يوم الخميس قبل أن يشارك في التدريبات الصباحية يوم الجمعة.

وأكد خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب بات جاهزا للمشاركة في مباراة المقاصة المقبلة والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق 6 نقاط عن سموحة المتصدر.

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