جرح غائر في رأس فتحي بعد الاصطدام بشكري في التدريبات

تعرض أحمد فتحي مدافع الأهلي لجرح غائر منعه من استكمال تدريبات الفريق الصباحية يوم الجمعة بعد أن اصطدم بأحمد شكري خلالها.

وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي للموقع الرسمي للفريق أن فتحي تعرض لجرح في الرأس وتحديدا خلف الأذن في منطقة عظمية مما منعه من استخدام الغرز مكتفيا لاصق طبي.

ولم يستكمل فتحي التدريبات إلا أنه من المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية يوم السبت بشكل طبيعي كما أكد أن اللاعب جاهز للمشاركة في مباراة المقاصة.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ11.