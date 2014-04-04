بيرو تغلق مدرجات في ملاعب لكرة القدم بسبب أعمال عنف

ليما، (إفي): أمرت الحكومة البيروانية بإغلاق المدرجات المخصصة للمشجعين المتعصبين لفرق أونيفرسيتاريو دي ديبورتيس وأليانزا ليما وسبورتينج كريستال، الأكثر شهرة في البلاد، وذلك كإجراء مبدئي لمكافحة العنف في ملاعب كرة القدم.

وأعلنت وزارة الداخلية عن هذا الإجراء الخميس مشيرة إلى أن فريق أونيفرسيتاريو، بطل الدوري، لن يتمكن من استعمال المدرجات الشمالية في ملعب مونومنتال حتى نهاية العام.

وسيتم إغلاق المدرجات الجنوبية في ملعبي أليانزا ليما وسبورتنج كريستال حتى يونيو/حزيران المقبل.

ومنعت السلطات أيضا دخول المشجعين بتذاكر مجانية، مشددة على ضرورة أن يشتري جميع المشجعين تذاكرهم.

وحظرت الحكومة أيضا حضور المشجعين المباريات بوجود رسوم على وجوههم كما منعت دخول المعدات الموسيقية واللافتات، محذرة من أنه في حال العثور على هذه المعدات فسيتم إغلاق الملاعب.

وتأتي هذه القرارات في إطار الإجراءات الخاصة بمكافحة العنف من جانب روابط المشجعين، وذلك بعدما لقي رجل حتفه هذا الأسبوع في مشاجرة بين رابطتين من مشجعي فريق أونيفرسيتاريو بسبب توزيع التذاكر المجانية لدخول ملعب مونومنتال.