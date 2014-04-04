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شوماخر ' يتحسن ' و ' يستعيد وعيه للحظات '

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شوماخر ' يتحسن ' و ' يستعيد وعيه للحظات ' شوماخر ' يتحسن ' و ' يستعيد وعيه للحظات '

باريس، 4(إفي): قالت المتحدثة باسم عائلة سائق سباقات سيارات (فورمولا 1) السابق مايكل شوماخر اليوم، إن الأخير بدأ في إصدار إشارات على استرداد الوعي للمرة الأولى منذ تعرضه لحادث خطير أثناء ممارسته التزلج نهاية العام الماضي.

وأوضحت زابينه كيم أن شوماخر "يعود إلى الوعي للحظات ويتمكن من الاستيقاظ" بمستشفى جرينوبل حيث يرقد منذ إصابته خلال الحادث.

ويعتبر هذا الإعلان هو الأول من نوعه بشأن حالة شوماخر منذ 12 من الشهر الماضي، ويأتي بالتزامن مع نشر معلومات صحفية حول استمرار سائق السيارات الألماني في حالة الغيبوبة.

كانت كيم قد أكدت قبل شهر أن شوماخر "يصدر إشارات تبعث على الأمل"، قبل أن تؤكد الشهر الجاري أنه استعاد وعيه.

ويرقد شوماخر (45 عاما) منذ أكثر من شهرين بإحدى مستشفيات مدينة جرينوبل، بعد حادث التزلج الخطير الذي تعرض له في جبال الألب الفرنسية أواخر العام الماضي.

وخضع السائق في البداية إلى جراحتي أعصاب، وبعد ذلك ظل في غيبوبة، حتى بدأ الأطباء في إفاقته بعد شهر من إيداعه المستشفى

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فيديو اليوم السابع

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