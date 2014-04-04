الشماخ يعود للمشاركة مع كريستال بالاس بعد غياب شهر

/ أ ش أ / تشير التوقعات الى أن اللاعب الدولي المغربي مروان الشماخ سيعود مرة أخرى للمشاركة مع ناديه كريستال بالاس خلال مباراته المقبلة أمام كارديف سيتي فى إطار الأسبوع 33 من الدوري الانجليزي.

وانتظم الهداف السابق لنادى بوردو الفرنسي في التدريبات الجماعية مع سائر زملائه فى الفريق منذ بداية الأسبوع الحالي بعد غياب تواصل لأكثر من شهر للإصابة.

وكان مروان الشماخ قد نجح في إعادة الاعتبار لنفسه بتسجيله لستة أهداف في الدوري الإنجليزي بعد الفترة التى امضاها مع ناديي أرسنال ووست هام والتى لم يتمكن خلالها من اثبات جدارته المعهودة .