أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بويول يعود لقائمة برشلونة أمام بيتيس

Google+ Print
بويول يعود لقائمة برشلونة أمام بيتيس بويول يعود لقائمة برشلونة أمام بيتيس

برشلونة،(إفي): رغم عدم حصوله بعد على تصريح طبي بالعودة إلى المباريات، كان قلب الدفاع المخضرم كارليس بويول هو الاسم الأبرز في قائمة برشلونة، استعدادا لمواجهة غدا السبت أمام ريال بيتيس متذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد شهر من الغياب بسبب آلام الركبة، تمرن المدافع كبقية زملائه في التدريب الذي خضع له الفريق اليوم الجمعة بمدينته الرياضية.

ولا يزال كل من الهولندي إبراهيم أفيلاي -لأسباب فنية- والظهير جوردي ألبا -للإيقاف- وإيساك كوينكا المصاب، غائبين عن القائمة، فضلا عن انضمام الحارس فيكتور فالديس والمدافع جيرارد بيكيه مؤخرا إلى مجموعة المصابين.

وتضمنت قائمة اللاعبين الـ19 التي تواجه بيتيس كل من: خوسيه مانويل بينتو وأوير أولزابال ومارتين مونتويا وسيسك فابريجاس وكارليس بويول وتشافي هيرنانديز وبدرو رودريجيز وأندريس إنييستا وأليكسيس سانشيز وليونيل ميسي ونيمار وخابيير ماسكيرانو ومارك بارترا وسرجيو بوسكيتس وألكسندر سونج وكريستيان تيو وأدريانو كوريا وداني ألفيش وسيرجي روبرتو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة، بفارق نقطة خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، فيما يحتل بيتيس المركز العشرين والآخير برصيد 22 نقطة، وذلك قبل مباراتهما السبت في (كامب نو)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع