بويول يعود لقائمة برشلونة أمام بيتيس

برشلونة،(إفي): رغم عدم حصوله بعد على تصريح طبي بالعودة إلى المباريات، كان قلب الدفاع المخضرم كارليس بويول هو الاسم الأبرز في قائمة برشلونة، استعدادا لمواجهة غدا السبت أمام ريال بيتيس متذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد شهر من الغياب بسبب آلام الركبة، تمرن المدافع كبقية زملائه في التدريب الذي خضع له الفريق اليوم الجمعة بمدينته الرياضية.

ولا يزال كل من الهولندي إبراهيم أفيلاي -لأسباب فنية- والظهير جوردي ألبا -للإيقاف- وإيساك كوينكا المصاب، غائبين عن القائمة، فضلا عن انضمام الحارس فيكتور فالديس والمدافع جيرارد بيكيه مؤخرا إلى مجموعة المصابين.

وتضمنت قائمة اللاعبين الـ19 التي تواجه بيتيس كل من: خوسيه مانويل بينتو وأوير أولزابال ومارتين مونتويا وسيسك فابريجاس وكارليس بويول وتشافي هيرنانديز وبدرو رودريجيز وأندريس إنييستا وأليكسيس سانشيز وليونيل ميسي ونيمار وخابيير ماسكيرانو ومارك بارترا وسرجيو بوسكيتس وألكسندر سونج وكريستيان تيو وأدريانو كوريا وداني ألفيش وسيرجي روبرتو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة، بفارق نقطة خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، فيما يحتل بيتيس المركز العشرين والآخير برصيد 22 نقطة، وذلك قبل مباراتهما السبت في (كامب نو)