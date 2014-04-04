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أخيرا.. أرسنال يستعيد رامسي

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أخيرا.. أرسنال يستعيد رامسي أخيرا.. أرسنال يستعيد رامسي

استعاد فريق أرسنال خدمات الويلزي أرون رامسي لاعب وسط الفريق بعد غياب امتد لـ3 أشهر منذ أن تعرض لإصابة في الفخذ بديسمبر الماضي.

وأكد أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أن رامسي بات جاهزا للمشاركة في المباريات بداية من يوم الأحد المقبل أمام إيفرتون بعد أن تعافى تماما من الإصابة.

وكان رامسي الذي سجل 13 هدفا للمدفعجية هذا الموسم في 27 مباراة قد تعرض للإصابة أمام وست هام في الدوري نهاية ديسمبر الماضي ليغيب عن صفوف الفريق منذ ذلك الحين.

وشارك رامسي في التدريبات الجماعية يوم الخميس وظهر بشكل جيد ليضمه فينجر للفريق الذي يواجه إيفرتون في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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