تقرير - سيتي يقترب من التوصل لاتفاق بضم مانجالا

أ ش أ / اقترب مانشستر سيتي عملاق الدورى الإنجليزي من التوصل لاتفاق بشأن ضم الياكيم مانجالا مدافع بورتو البرتغالي مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

وصرحت مصادر فى البرتغال بأن تكسيكي بيجرستاين مدير الكرة بالمان سيتي توجه بنفسه لمشاهدة اللاعب الفرنسي مانجالا خلال مباراة أمام سيفيليا فى إطار بطولة الدوري الأوروبي.

وقالت المصادر أن بيجرستاين يأمل فى أن يتمكن بالفعل قبل عودته الى مانشستر من التوصل لاتفاق نهائي بشأن شراء مانجالا الذى يبلغ من العمر 23 عاما اعتبارا منذ بداية الموسم المقبل.

ومن المعتقد ان هذه الأنباء سوف تكون بمثابة ضربة موجهة الى تشيلسي الذي قيل أنه يرغب بدوره فى التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب.