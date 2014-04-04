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ضبط “البطاقة الدوارة” في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

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انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية اليوم

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية اليوم

تمكن أحد مستشاري النيابة الإدارية من المشرفين علي انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية من ضبط بطاقة إدلاء بالأصوات دوارة، لصالح مرشحي القائمة “الموحدة ” التي تضم فلول الحزب الوطني، وقام بتحرير محضر بهذه الواقعة، ضد من ضبط معه الورقة.
> وقالت مي محمود، مرشحة تيار الاستقلال إن الألاعيب بدأت مبكراً بانتخابات النقابة فقد تمكنا أيضاً من ضبط قائمة “مزورة “، يقوم المنافسين المحسوبين علي الفلول والإخوان بتوزيعها وذلك بإضافة وحذف مرشحين، وقمنا علي الفور بالتحذير من هذا والتحرك في أوساط المهندسين للتنبيه عليهم.
> وحذرت محمود من قيام المنافسين باستخدام ألاعيب الحزب الوطني والإخوان في نقابة من أعرق النقابات، مؤكدة على أنه لن يسمح لهم المهندسون بهذا الأمر لأننا نعرف هذه الألاعيب.

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية اليوم

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية اليوم

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