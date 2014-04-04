Hairchalk أول مكياج للشعر

بفضل الازدياد الهائل لاستخدام طلاء الأظافر والمكياج كوسيلة للتعبير الذاتي، لم تكن الموضة يوماً أكثر انتشاراً نحو تغيير الشكل المؤقت.

لقد أصبح اللون أكسسواراً للأناقة وينعكس ذلك من خلال إطلاق مجموعة ألوان الشعر Hairchalk الجديدة لدى L'oreal Professionnel. مع خمس براءات اختراع، يسلط لون الشعر المؤقت الجديد الضوء على الرغبة في التميز والإختلاف بشكل يومي بنتيجة سريعة وسعر معقول يدوم حتى ثلاث غسلات!

أطلقت لوريال بروفيسيونال Hairchalk لتلبي حاجة النساء العصريات إلى "التعبير" عن طلتهن بسرعة وتميز من خلال ألوان الشعر المتنوعة - ومن هنا تم إطلاق لقب Weekend Expressionistasعليهن. لكن تسريحة نهاية الاسبوع لم تكن يوماً بهذه السرعة والعفوية! خمسة ألوان نابضة بالحياة مع أسماء مستوحاة من لحظات من الحياة تأسر جاذبية Hairchalkالمبهجة. يتميز المنتج بحدة لون رائعة تدوم حتى ثلاث غسلات وتترك الشعر بإحساس طبيعي بلا تغير بعد تجفيفه وبلا خوف من انتقاله إلى الملابس.

درجة الألوان المواكبة للموضة: زهري بنفسجي أزرق أخضر أحمر

واحتفالاً بإطلاق Hairchalk، تعاونت لوريال بروفسيونال مع مصورة الأزياء الخبيرة ماري بيرون لتصميم سلسلة من التسريحات الملهمة المرسومة باليد، سيقدمها خبراء تصفيف الشعر لدى لوريال بروفيسيونال في الصالونات وتشمل تسريحة الغرّة الفرنسية: لمسة متميزة مضافة على الأسلوب الكلاسيكي، رفعة الكعكة الأنيقة التي تجمع بين أناقة التسريحة على مسارح الكوتور مع إضافة الخصل الملونة وتسريحة جديلة السمكة وهي جديلة الموسم بلمسة ملونة لمظهر مبهج.

"تتراوح صور العارضات والممثلات المواكبات لموضة الألوان السريعة من كايتي بيري في تموجات الالوان المتعددة ورايتشل ماك أدامس مع خصل الهايلايتس اللطيفة إلى كيت بوسوورث وديان كروغر اللتين تربحان من خلال لون الاومبري الرائع فرصة الظهور في الصفوف الأولى لأرقى عروض الأزياء ".

جيمس غالفين، مدير الابداع لدى دانيال غالفين