وفاة شقيق “سيد قطب” في جدة

توفي اليوم الجمعة ، المفكر الإسلامي محمد قطب ،شقيق القيادي الإخواني السابق سيد قطب في مدينة جدة بالسعودية ، في مستشفي المركز الطبي الدولي.

ومن المقرر ، أن يتم دفن جثمان “قطب” غداً السبت في مدينة جدة.

يُذكر أن المفكر الإسلامي ولد في 26 إبريل 1991 بمحافظة أسيوط وتخرج من كلية الآداب بجامعة القاهرة 1940 ، وحصل علي دبلوم التربية في علم النفس.

يعتبر “قطب” الذي ألف نحو 35 كتاباً من أبرز المفكريين في العالم الإسلامي ، وحصل علي جائزة الملك فيصل العالمية 1988 حيث لجأ إلي السعودية مع أعضاء من الإخوان الفارين إلي السعودية في فترة الستينات.