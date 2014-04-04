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القوات المسلحة تكرم أبناء وأسر الشهداء في إطار الاحتفال بيوم اليتيم

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القوات المسلحة تكرم أبناء وأسر الشهداء في إطار الاحتفال بيوم اليتيم القوات المسلحة تكرم أبناء وأسر الشهداء في إطار الاحتفال بيوم اليتيم

العقيد أحمد محمد على المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة احتفالية لتكريم عددا من ابناء واسر الضباط وضباط الصف والجنود الذين استشهدوا اثناء ادائهم لمهامهم فى الدفاع عن وشعبها وذلك عرفانا بما قدموه من عطاء وتضحيات حيث يأتى ذلك تزامنا مع احتفالات مصر بيوم اليتيم ٠

وقد القى اللواء اركان حرب مصطفى شريف مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق اول صدقى صبحى القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربى اكد فيها حرص القيادة العامةة للقوات المسلحة على توفير كافة اوجه الرعاية والاهتمام بابناء واسر الشهداء ومصابذ العمليات الحربية مشددا علىان القوات المسلحة لن تنسى ابنائها الذين قدموا القدوة وضربوا اروع الامثلة فى الوطنية والعطاء وضحوا بارواحهم من اجل مصر ٠

من جانبهم اكد ابناء واسر الشهداء على تقديم عظيم الشكر والعرفان للقوات المسلحة. وللقائد العام على ما يقدموه لهم من رعاية واهتمام مشددين على ان عزائهم الوحيد فى فقدان ذويهم هو استعادة الامن والاستقرار واقتلاع جذور الارهاب التى تسعى للنيل من مصر وشعبها موجهين الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الاهتمام الكبير والرعاية المستمرة لهم ولابنائهم ٠

وقد حرص عدد من نجوم الفن والغناء على مشاركة الاسر والابناء فى هذه الاحتفالية الترفيهية والفنية التى نظمتها القوات المسلحة بالقرية الاوليمبية للدفاع الجوى وذلك للمساهمة فى رسم البسمة على وجوه الاسر وتوزيع الهدايا على اسر وابناء الشهداء المشاركين فى الاحتفالية ٠

وقد عزفت الموسيقات العسكرية الالحان التى اضافت البهجة على ابناء الشهداء واسرهم فى حين قدمت فرق التنورة عروضها المبهجة حيث تفاعل ابناء الشهداء مع هذه الاحتفالية التى شعروا انها اقيمت من اجلهم

حضر الاحتفال عدد من كبار قادة القوات المسلحة والعديد من الفنانيين واسر وابناء الشهداء ٠

أ ش أ

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