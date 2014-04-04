إسرائيل تتأهب لصد هجوم إلكتروني دولي “الاثنين” المقبل

أعلنت اليوم السلطات الإسرائيلية حالة التأهب القصوى لصد هجوم إلكتروني توعد “هاكرز” دوليون بشنه على مواقع حكومية وأمنية إسرائيلية يوم “الاثنين” المقبل ردا على الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت القناة العبرية الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي إن تهديد مجموعة “أنونيموس” الخاصة بالقرصنة الإلكترونية بشن الهجوم أثار استفزاز الأذرع الفنية والتقنية والإلكترونية الاسرائيلية.

ونقلت وسائل اعلام فلسطينية عن القناة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تستعد للخيار الأسوأ، بما فيه اختراق أجهزة وحواسيب حساسة، فيما تستعد شركتا الكهرباء والمياه لاحتمال أن يطالهما الهجوم أيضا.

وكان مجموعة “أنونيموس” التي تضم أشخاصا من ماليزيا والسعودية والمغرب وتركيا ودول البلقان توعدت في مقطع فيديو نشرته قبل نحو شهر بشن هجوم على مختلف المواقع الإلكترونية الحكومية الإسرائيلية في السابع من أبريل الجاري .

وتبنت المجموعة ذاتها في السابع من أبريل الماضي حملة اختراق إلكترونية واسعة لمواقع إسرائيلية على شبكة الانترنت بينها مواقع خاصة بالوزارات والجيش والمصارف ومنشآت حيوية كالمدارس والمؤسسات والمصانع والوكالات التجارية ونحو 25 ألف حساب إسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

أ ش أ