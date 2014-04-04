أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط كاميرات و ميداليات و أقلام وساعات للتجسس مع راكبة بالمطار

Google+ Print
ضبط كاميرات و ميداليات و أقلام وساعات للتجسس مع راكبة بالمطار ضبط كاميرات و ميداليات و أقلام وساعات للتجسس مع راكبة بالمطار

مطار القاهرة الدولى

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط كمية كبيرة من أجهزة التصنت و التجسس بعدما وردت معلومات علاء الدين علي مدير أمن المطار، عن اعتزام راكبة تهريب كمية كبيرة من الصين إلي داخل البلاد وبيعها داخل الاسواق، وتم التنسيق مع السلطات الجمركية بالمطار لضبط الراكبة .

وأثناء اإنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من “جوانزو”، اشتبه مأمور الجرمك في الراكبة (رحاب .ع) ، وبتفتيشها عثر علي ٥ أقلام بكاميرا و٣ ساعات بكاميرا و٣ ميداليات بكاميرا وساعة مكتب بكاميرا و ٩٩٠ كارت ميموري ١٠٠و شاحن محمول ١٠ هواتف محمولة.

وأمر أحمد حسن عبد المجيد وكيل الإدارة المركزية لجمارك المطار، بحجز المضبوطات، وتحرير محضر للراكبة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا