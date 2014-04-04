ضبط كاميرات و ميداليات و أقلام وساعات للتجسس مع راكبة بالمطار

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط كمية كبيرة من أجهزة التصنت و التجسس بعدما وردت معلومات علاء الدين علي مدير أمن المطار، عن اعتزام راكبة تهريب كمية كبيرة من الصين إلي داخل البلاد وبيعها داخل الاسواق، وتم التنسيق مع السلطات الجمركية بالمطار لضبط الراكبة .

وأثناء اإنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من “جوانزو”، اشتبه مأمور الجرمك في الراكبة (رحاب .ع) ، وبتفتيشها عثر علي ٥ أقلام بكاميرا و٣ ساعات بكاميرا و٣ ميداليات بكاميرا وساعة مكتب بكاميرا و ٩٩٠ كارت ميموري ١٠٠و شاحن محمول ١٠ هواتف محمولة.

وأمر أحمد حسن عبد المجيد وكيل الإدارة المركزية لجمارك المطار، بحجز المضبوطات، وتحرير محضر للراكبة .