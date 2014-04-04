ما هي العوامل التي تساعدك في خسارة وزنك؟

ثمة عوامل تساعدك في خسارة وزنك وتحقيق غايتك من الرشاقة، لا تتطلّب منك بذل الكثير من الجهد، يطلعك عليها مركز التغذية Low Cal Diet Clinic:

ترتبط كلّ من خسارة الوزن أو كسبه أو حتى الحفاظ على ثباته بعمليات الأيض التي من شأنها أن تحوّل كلّ ما تتناولينه وتشربينه إلى طاقة تُخزّن في جسمك.

وثمة عوامل عدة تحدّد معدّل الأيض الأساسي الفردي، أهمّها:

_حجم الجسم: إنّ الأجسام الأكبر حجماً أو تلك المزوّدة بعضلات تحرق سعرات حرارية أكثر.

_ السن: مع التقدّم في السن، يتراجع عدد العضلات وتشكّل نسبة الدهون جزءاً أكبر من الوزن، ما يتسبّب في تباطؤ قدرة الجسم على إحراق السعرات الحرارية.

_ النشاط البدني:على الرغم من أنه ليس بوسعك السيطرة على سرعة الأيض، إلا أنّه من الممكن التحكّم بكميّة السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم عبر مستوى النشاط البدني. فكلّما ازداد نشاطك، ازدادت قدرتك على إحراق سعرات حراريّة إضافية.

كيف تحرقين المزيد من السعرات؟

يمكنك إحراق المزيد من السعرات الحرارية، عبر:

1- مزاولة أحد النشاطات البدنيّة، كالمشي وركوب الدراجة والسباحة، لمدة 30 دقيقة، يومياً. وإن كنت غير قادرة على تخصيص وقت للرياضة، جرّبي ممارستها خلال النهار فقط لـ10 دقائق بين الحين والآخر ولمرّات ثلاث.ولذا، ينصح بالمشي والتنقل لبضع دقائق كلّ يوم أكثرمن السابق، فضلاًعن صعودالسلالم بدلاً من ركوب المصعد، وركن السيّارة في مكان أبعد،من أجل السير قليلاً وإحراق كميّة أكبرمن السعرات الحرارية. وتذكّري أنك كلّما حافظت على مستوى عالٍ من النشاط، ازدادت المنافع التي يُمكن أن تحصديها.

2- اختيار تمرينات القوة، كحمل الأثقال، فهي تشكّل حلاً بديلاً للعضلات التي يفقدها المرء بفعل التقدّم في السنّ. ونظراً إلى أنّ النسيج العضلي يحرق كميّة أكبر من السعرات الحرارية مقارنةً بالنسيج الدهني، تعدّ الكتلة العضلية عاملاً أساسياً في خسارة الوزن.

3- للحصول على جسم رشيق، لا بدّ من التعرّف إلى نوع جسمك وتكييف نشاطاتك البدنية وفقاً لذلك.لا يُمكنك أبداً تبديل نوع جسمك، ولكنك تستطيعين ممارسة التمرينات المناسبة له.

4- تناول وجبة خفيفة تحتوي على "الكربوهيدرات" المعقّدة مع القليل من البروتين، مثل قطعة من "التوست"المحتوية على ملعقة من اللبنة القليلة الدسم أو الجبن الكريميالقليل الدسم، وذلك قبل موعد تمرينك بساعتين، ما يُساعدك في تخزين "الجليكوجين".

5- شرب ما بين 100 و300 ملليلتراً من السوائل، قبل بدء تمرينك، وبعد الفراغ من أدائه، فالجسم يساهم في إحراق مخزون "الكربوهيدرات" بسرعة أكبر، مايؤدي إلى الشعور بالتعب قبل الانتهاء من الرياضة.

6- تناول الأطعمة التي ترفع معدّل السكّرفي الدم،كالموز، بهدف إعادة تخزين "الجليكوجين".

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