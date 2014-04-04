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أوّل إخفاقات أحمد عز...براءة زينة

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أوّل إخفاقات أحمد عز...براءة زينة أوّل إخفاقات أحمد عز...براءة زينة

فيما يعد إخفاقاً حقيقياً الفنان أحمد عز ومحاميه مرتضى منصور، برّأت النّيابة الفنانة زينة من تهمة التزوير والتشهير بعز في البلاغ الذي تقدّم به ضدها.
وكانت زينة قد توجّهت أمس الخميس، إلى مكتب النائب العام الذي أفادها أن القرار سيصدر خلال أيام فيما يخص القضية التي أقامتها ضد عز لإثبات نسب توأميها عز الدين وزين الدين إليه.

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