نجم Arab Idol أحمد جمال يكشف أسراره لـ"سيدتي نت" في البحرين

أمتع نجم Arab Idol الفنان الشاب أحمد جمال، الجموع غفيرة من الجماهير التي امتلأت بها مقاعد الصالة الثقافية ضمن فعاليات ربيع الثّقافة " قوس فرح " ليكون مسك ختام المهرجان لهذا العام .

فالجماهير التي لم تجد مكاناً لها على المقاعد، اضطرت الى الانتظار أمام البوابة لحضور حفل الفنان الشاب ولقائه لدى خروجه من المسرح.

نجم Arab Idol احتفل مع جمهوره بعيد ميلاده على المسرح، وتلقى العلم المصري هدية من محبيه، وورداً ابيضاً بهذه المناسبة.

ولم ينس أحمد مصر وهو في البحرين، فقام بغناء الموالين الشهيرين اللذين قام بأدائهما في برنامج Arab Idol "مين هي مصر " و "لأنك عظيمة " .

كما قدّم في الحفل اكثر من 12 أغنية ضمّت مجموعة من الأغاني التي غنّاها خلال مشاركته في البرنامج، فضلاً عن أغان خاصة أطلقها بمناسبة حفل ربيع الثقافة.

"سيدتي نت" التقت النجم الشاب بعد الحفل، وأجرت معه لقاءً تقرأونه قريباً، باح خلاله بالكثير من الأسرار.

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