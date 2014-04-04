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ما الذي جمع عمرو واكد بسكارليت جوهانسن؟

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ما الذي جمع عمرو واكد بسكارليت جوهانسن؟ ما الذي جمع عمرو واكد بسكارليت جوهانسن؟

أطلق الإعلان الرسمي الأول لفيلم " Lucy"، الذي يجمع الممثل المصري الشاب عمرو واكد بجميلة هوليوود Scarlett Johansson والممثل الكبير Morgan Freeman.

فقد عرضت شركة يونيفرسال المقدّمة الدعائية الأولى للفيلم، الذي يتولى إخراجه الفرنسي Luc Besson، والمقرّر عرضه في دور السينما في 8 أغسطس/آب المقبل.

ويلعب عمرو واكد شخصية شرطي فرنسي من أصول شرق أوسطية، بينما يلعب Morgan شخصية عالم متخصّص. أمّا النجمة Scarlett فتلعب دور " Lucy" التي تقوم بتهريب المخدرات بشكل غير شرعيّ، ثم تتحول إلى شخص شديد الذكاء، ويمتلك قوة خارقة، بعد امتصاص جسدها كميّة من المخدرات عن طريق الخطأ.

يُذكر أن مشاركة عمرو واكد في فيلم " Lucy" أشعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في كلها، حيث عبّر المصريون عن سعادتهم بهذه المشاركة بطريقة طريفة ومضحكة.

تابعوا إعلان الفيلم عبر هذا الفيديو:

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