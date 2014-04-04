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سامسونغ تلتقط "Selfie" لأوباما والبيت الأبيض غاضب

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سامسونغ تلتقط "Selfie" لأوباما والبيت الأبيض غاضب سامسونغ تلتقط "Selfie" لأوباما والبيت الأبيض غاضب

يبدو أنّ شركة " سامسونغ" لم تكتفِ بأشهر صورة " Selfie" أخذت في حفل الأوسكار، فدخلت إلى البيت الأبيض، وحصلت على " Selfie" للرئيس الأمريكي Barack Obama.

فبعد أن استقبل Obama فريق " Boston Red Sox " للبيسبول، الذي فاز بالبطولة في العام الماضي، في البيت الأبيض، قام اللاعب David Ortiz بأخذ صورة "Selfie" له مع الرئيس، ثمّ نشرها على حسابه الخاصّ على Twitter.

عندها، سارعت شركة "سامسونغ" إلى إعادة تغريد الصورة على صفحتها التي تجمع أكثر من 5 ملايين متابع، ما أدّى إلى اشتعال غضب البيت الأبيض، الذي أعلن على لسان متحدّثه الرسمي Jay Carney أنّه "لا يحقّ لأحد أن يستعمل صورة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض تجارية وتسويقية"، مؤكّداً إحالة الموضوع إلى المحامين المختصّين.

من جهته، أوضح اللاعب David أنّ شركة "سامسونغ" كانت قد طلبت منه التشارك في صوَر الاستقبال، ولم يكن منه حين وجد نفسه إلى جانب الرئيس إلا أنّ التقط الصورة، باعتبارها فرصة لن تتكرّر كلّ يوم بالنسبة إليه، مؤكّداً أنّ "سامسونغ" لم تدفع له أموالاً إضافية على صورة الـ"Selfie".

يُذكر أنّ شركة " سامسونغ" أكّدت أنها لم تكن تعلم إذا كان David سيلتقط صورة أو حتى ماذا سيلتقط بهاتفه، بالرغم من اعتبارها أنه من دواعي فخرها أن تكون قد ساعدت في تخليد هذه اللحظة الرائعة.

 

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