جامعة القاهرة توجه خطابات للداخلية والتعليم العالي للمطالبة بتواجد الشرطة داخلها

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن جامعة القاهرة سوف ترسل خطابات، صباح غدًا، الى كل من وزارتي الداخلية والتعليم العالي ومحافظة الجيزة لبدء تفعيل قرار مجلس العمداء القاضي بتواجد الشرطة وتمركزها داخل الحرم الجامعي لحماية الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمنشآت من أية أعمال تخريبية خلال الفترة القادمة.

وأكد مصدر مسئول، في تصريح للوكالة اليوم ، أن الدعوة لاجتماع مجلس عمداء كليات جامعة القاهرة أمس لم يكن مدرجًا على جدول أعماله سوى اقتراح رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار بدخول قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي وتمركزها به بشكل دائم حتى انتهاء المواجهات مع طلاب الاخوان بالإضافة إلى تطوير منظومة الأمن الإداري داخل الجامعة.

أ ش أ