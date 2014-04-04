أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جامعة القاهرة توجه خطابات للداخلية والتعليم العالي للمطالبة بتواجد الشرطة داخلها

Google+ Print
جامعة القاهرة توجه خطابات للداخلية والتعليم العالي للمطالبة بتواجد الشرطة داخلها جامعة القاهرة توجه خطابات للداخلية والتعليم العالي للمطالبة بتواجد الشرطة داخلها

أرشيفية

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن جامعة القاهرة سوف ترسل خطابات، صباح غدًا، الى كل من وزارتي الداخلية والتعليم العالي ومحافظة الجيزة لبدء تفعيل قرار مجلس العمداء القاضي بتواجد الشرطة وتمركزها داخل الحرم الجامعي لحماية الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمنشآت من أية أعمال تخريبية خلال الفترة القادمة.

وأكد مصدر مسئول، في تصريح للوكالة اليوم ، أن الدعوة لاجتماع مجلس عمداء كليات جامعة القاهرة أمس لم يكن مدرجًا على جدول أعماله سوى اقتراح رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار بدخول قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي وتمركزها به بشكل دائم حتى انتهاء المواجهات مع طلاب الاخوان بالإضافة إلى تطوير منظومة الأمن الإداري داخل الجامعة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا