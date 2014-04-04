أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

للمرة الثالثة..الجمعية العمومية للصحفيين “لم يحضر أحد”

Google+ Print
للمرة الثالثة..الجمعية العمومية للصحفيين “لم يحضر أحد” للمرة الثالثة..الجمعية العمومية للصحفيين “لم يحضر أحد”

نقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين اليوم الصحفيين ، عدم حضور أعضاء الجمعية العمومية للمرة الثالثة علي التوالي ، بخلاف تسجيل 9 أعضاء بينهم 2 من أعضاء مجلس النقابة .
> وقال خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات خاصة ،:” بعد مقتل زميلتنا “ميادة اشرف ” المحررة بموقع “ العربية” وجريدة “الدستور”، توقعت أن يكون حضور الجمعية العمومية اليوم كثيف جداً بسبب حالة الغضب الذي يعانيها جموع الصحفيين” ، مشيراً إلي أنه يعاني حالة من الحزن عندما رءايى عدد الحضور 9 أعضاء فقط.

وأشار البلشي إلى أن وقفة الصحفيين غير النقابيين بأعداد كبيرة عقب وفاة ميادة شكلت ضغطاً كبيراً على مجلس النقابة والدولة، والتي أفرزت عدة قرارات أهمها بروتكول بين النقابة ووزارة الداخلية يقضي بتعهد الوزارة في حماية المحررين الميدانيين ، ومسؤوليتها عن حمايتهم وعدم تعرضهم للأزي .

ونوة البلشي ،إلي أن المجلس طلب من جميع المؤسسات الصحفية إرسال قوائم بأسماء الزملاء المكلفين بتغطية الأحداث الميدانية الخطرة، ومراعاة الاستعانة بأعضاء النقابة “قدر الامكان” فى تلك المهام، وبشرط أن يكون هؤلاء الزملاء اجتازوا دورات السلامة المهنية التى تنظمها المؤسسات الصحفية أو النقابة مع توفير أدوات الحماية لهم، مع إرسال قائمة بأسماء جميع المحررين تحت التمرين بجميع الجرائد، والفترة الزمنية لتواجدهم بالجريدة مع تعهد زمني بتعينهم .

وحول جدول الانتساب قال البلشي ،:”إن الجميع أبدي ملاحظاتة حول الشروط وجاري تجميعها وصياغتها ، وستصبح جاهزة خلال أسبوع من الأن” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم