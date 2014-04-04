للمرة الثالثة..الجمعية العمومية للصحفيين “لم يحضر أحد”

شهدت نقابة الصحفيين اليوم الصحفيين ، عدم حضور أعضاء الجمعية العمومية للمرة الثالثة علي التوالي ، بخلاف تسجيل 9 أعضاء بينهم 2 من أعضاء مجلس النقابة .

> وقال خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات خاصة ،:” بعد مقتل زميلتنا “ميادة اشرف ” المحررة بموقع “مصر العربية” وجريدة “الدستور”، توقعت أن يكون حضور الجمعية العمومية اليوم كثيف جداً بسبب حالة الغضب الذي يعانيها جموع الصحفيين” ، مشيراً إلي أنه يعاني حالة من الحزن عندما رءايى عدد الحضور 9 أعضاء فقط.

وأشار البلشي إلى أن وقفة الصحفيين غير النقابيين بأعداد كبيرة عقب وفاة ميادة شكلت ضغطاً كبيراً على مجلس النقابة والدولة، والتي أفرزت عدة قرارات أهمها بروتكول بين النقابة ووزارة الداخلية يقضي بتعهد الوزارة في حماية المحررين الميدانيين ، ومسؤوليتها عن حمايتهم وعدم تعرضهم للأزي .

ونوة البلشي ،إلي أن المجلس طلب من جميع المؤسسات الصحفية إرسال قوائم بأسماء الزملاء المكلفين بتغطية الأحداث الميدانية الخطرة، ومراعاة الاستعانة بأعضاء النقابة “قدر الامكان” فى تلك المهام، وبشرط أن يكون هؤلاء الزملاء اجتازوا دورات السلامة المهنية التى تنظمها المؤسسات الصحفية أو النقابة مع توفير أدوات الحماية لهم، مع إرسال قائمة بأسماء جميع المحررين تحت التمرين بجميع الجرائد، والفترة الزمنية لتواجدهم بالجريدة مع تعهد زمني بتعينهم .

وحول جدول الانتساب قال البلشي ،:”إن الجميع أبدي ملاحظاتة حول الشروط وجاري تجميعها وصياغتها ، وستصبح جاهزة خلال أسبوع من الأن” .