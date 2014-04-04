محلب يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين

وصل منذ قليل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للإدلاء بصوته فى انتخابات المهندسين باللجنه 102-مدني.

وأكد ماجد سامي إبراهيم، رئيس شعبة عمارة السابق بالنقابة إن الإقبال على الانتخابات ما زال ضعيف، مطالبًا جميع المهندسين بالنزول للإداء بصوتهم لكى تكون نقابة حرة ولعزل الإخوان المسلمين.

وطالب ماجد في مداخلته مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج “صباح أون”على فضائية ONTV اليوم المهندسين بالنزول للإدلاء بأصواتهم، متوقعًا أن تتزايد أعداد الناخبين .

وأضاف: “اعتقد أن قائمة المهندس طارق النبراوي ستحظي بدعم كبير من المهندسين، لا سيما وأنه ناضل ضد الإخوان ومن أجل استقلال النقابة.