تنفيذ 41 حالة إزالة على الطريق الدائري بقرية بني هارون ببنى سويف



> نفذت محافظة بني سويف حملة إزالة موسعة على الطريق الدائري بمنطقة بني هارون بمدينة بني سويف ،بالتنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة، بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ومديرية الزراعة بالمحافظة ، حيث نسقت مديرية الزراعة مع الوحدة المحلية في شأن الإزالات المختلفة .

أوضح رئيس مركز ومدينة بني سويف أنه تم إزالة 41 حالة إزالة خلال هذه الحملة ، شملت تنفيذ قررارت إزالة لمباني سكنية وكافتريات ومقاهي ومحلات إصلاح وغسيل السيارات وتم إخلاء ساكني هذه المباني قبل التنفيذ .

أضاف رئيس المدينة أنه تم تسوية المباني بالمخالفة للقانون بالأرض تماما ،و فصل الكهرباء والمرافق التي تم توصيلها إليها وباستخدام آلات ومعدات الوحدة المحلية حيث تم استخدام عدد 4 شاكوش و6 لودر و2 سيارة كهرباء وتمت الإزالة كليا لتلك التعديات .

من جانبه، شدد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف على ضروروة استمرار حملات تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على الأراض الزراعية بالبناء المخالف حتى تنحسر حالات التعدي والحد من آفة البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ،حفاظا على الثروة الزراعية وتنفيذا لأحكام القانون .