أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور .. مسيرة لأنصار الإخوان في برج العرب بالإسكندرية

Google+ Print
بالصور .. مسيرة لأنصار الإخوان في برج العرب بالإسكندرية بالصور .. مسيرة لأنصار الإخوان في برج العرب بالإسكندرية

مسيرة أنصار الإخوان فى الإسكندرية اليوم

نظم العشرات من أنصار جماعة الإخوان ، صباح اليوم الجمعة، مسيرة بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، فى إطار فاعليات ما أسموه بجمعة “الثورة للجدعان”التى دعا لها التحالف الوطنى لدعم الشرعية،للمطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسى للحكم.

وطافت المسيرة التى انطلقت من أمام مدرسة”برج العرب الصناعية” شوارع المدينة ،مرددين هتافات مناهضة لقيادات الداخلية والجيش والقضاة منها “أفتح محضر وإثبت حالة.. برج العرب فيها رجالة”.

ورفع أنصار الإخوان شارة رابعة ولافتات للتنديد بما وصفوه بالإنقلاب على الشرعية منها “إن فى قضاة لا يخشون الله”،و”فيفى مثالية والإعدام لـ 500″، للمطالبة بالإفراج عن من وصفوهم بالمعتقلين السياسين.

على الجانب الآخر، توافد أنصار المشير عبدالفتاح ، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ،على ميدان القائد إبراهيم، وسط تواجد أمنى بمحيط الميدان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم