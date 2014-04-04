بالصور .. مسيرة لأنصار الإخوان في برج العرب بالإسكندرية

نظم العشرات من أنصار جماعة الإخوان ، صباح اليوم الجمعة، مسيرة بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، فى إطار فاعليات ما أسموه بجمعة “الثورة للجدعان”التى دعا لها التحالف الوطنى لدعم الشرعية،للمطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسى للحكم.

وطافت المسيرة التى انطلقت من أمام مدرسة”برج العرب الصناعية” شوارع المدينة ،مرددين هتافات مناهضة لقيادات الداخلية والجيش والقضاة منها “أفتح محضر وإثبت حالة.. برج العرب فيها رجالة”.

ورفع أنصار الإخوان شارة رابعة ولافتات للتنديد بما وصفوه بالإنقلاب على الشرعية منها “إن فى مصر قضاة لا يخشون الله”،و”فيفى مثالية والإعدام لـ 500″، للمطالبة بالإفراج عن من وصفوهم بالمعتقلين السياسين.

على الجانب الآخر، توافد أنصار المشير عبدالفتاح السيسي ، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ،على ميدان القائد إبراهيم، وسط تواجد أمنى بمحيط الميدان.