المرشح على منصب نقيب المهندسين : لا أتوقع تزوير الانتخابات وثقتى كبيرة في القضاء

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، نائب وزير الرى، ورئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمتنافس على منصب نقيب المهندسين، أنه يثق فى اختيارات جموع مهندسى مصر الباحثين عن استقرار أوضاعهم، واستقلالية النقابة، وتجويد خدماتها، مشيرًا إلى أن المهندس المصرى بصفة عامة، أدرك خطورة سيطرة الأحزاب والتيارات السياسية على النقابة، خاصة وأن ذلك يحجم من مسيرة التنمية التى يبحث عنها المهندس المصرى، وأن المهندسين لن يكونوا فريسة لمثل هذه المحاولات، جاءت هذه التصريحات خلال جولة أبوزيد، صباح اليوم على عدد من اللجان الانتخابية منها مركز شباب الساحل، ونادى الترسانة الرياضى.

وقال أبوزيد، فى تعقيبه على ما أشيع بأن الحكومة، تساند أحد منافسيه للوصول به إلى كرسى النقيب، ”إنه يثق فى أن الحكومة لن تورط نفسها فى مثل هذه الصفقات، وأن المجال سيترك أمام أعضاء الجمعية العمومية للاختيار دون التدخل فى النتيجة النهائية، وأما بالنسبة لما يشاع بشأن إمكانية تزوير الانتخابات، فقال أبوزيد، إنه لا يتوقع أن يكون عنوان انتخابات المهندسين هذه الجولة التزوير”.

وأعرب أبو زيد، عن ثقته الكبرى فى القضاء المصرى النزيه، حيث إن الانتخابات تجرى على مدار اليوم الجمعة وغد السبت بإشراف قضائى كامل، ولن تكون هناك أية فرص للتلاعب فى إرادة المهندسين.

من ناحية أخرى، أشاد أبوزيد بالتنظيم الذى تشهده المقار الانتخابية، معقبًا على أن تخفيض عدد اللجان، سيحجم من فرص مشاركة أعداد كبيرة من المهندسين فى العملية الانتخابية.