استنفار أمني بمطار القاهرة .. و تشديد الإجراءات بعد دعوات الإخوان بالتظاهر

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، استنفار أمني كبير واستمرار تشديد الاجراءات الأمنية خاصة بعد دعوات جماعة الاخوان المسلمين، للتظاهر اليوم في مختلف الميادين والمحافظات، وكذلك بسبب التهديدات المستمرة من الجماعات الإرهابية والتكفيرية باستهداف المنشأت العامة والحيوية داخل البلاد .

وأكد اللواء علاء الدين علي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، أنه تم تشديد الاجراءات الأمنية داخل ساحات انتظار السيارات بالمطار ومبان الركاب والشركات العاملة بالمطار.

وقال علاء الدين: نعلم انه قد يحدث تكدس في الطرقات ولكن اجراءات التامين وسلامة الركاب والمنشأت والمطار أهم من أي شيء خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهدها البلاد، وان هناك توجيهات من وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بضرورة تشديد الاجراءات والحفاظ علي سلامة الركاب والمنشأت في ضوء الخطط الأمنية المتفق عليها بالتنسيق مع كافة الجهات الامنية ووزارة الطيران.

وتابع: تفتيش كل سيارة دخلت المطار، وسوف نستمر في تلك الاجراءات خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلي مراجعة كافة الأشخاص المترددين علي المطار الذي يعد المرفق الحيوي الأول للنقل الجوى، لم نكتف بذلك بل قمنا بزيادة اعداد الأكمنة الأمنية في مداخل مخارج مبان الركاب، وكذلك في الطرق العكسية للتعامل فور مع أي حالة أمنية قد تحدث داخل ساحة المطار .

وأوضح مدير الأمن في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق الجيد مع كافة الأجهزة الأمنية المعلوماتية، لتأمين المطار والاستفادة بكل معلومة لديها خاصة بنشاط الجماعات الارهابية.

واستطرد: استفدنا بكافة القوات التي لدينا وقمنا باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات وتوسيع دائرة الاشتباه، واستخدام الكلاب البوليسية المدربة في فحص السيارات داخل ساحات الإنتظار، وتأمين مناطق الخدمات وساحات انتظار الاتوبيسات .\