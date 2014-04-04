نظمي خطة ولادتك

حتى لو تقبلت فكرة كتابة طلباتك للولادة، ألن ينتهي بك المطاف بتمزيقها بغضب عندما لا يسير أي شيء وفقاً لما أردته؟

الطبيبة آن دينز مؤلفة كتابYour New Pregnancy Bilbe ، ترى أن الخطة تشجعك للبحث عما سيحصل وبدء التحضير النفسي له، كما ستساعد القابلات على معرفة ما ترغبين به إن أصيب زوجك بالهلع، وهذا بحد ذاته إنجاز.

متى يجب كتابتها

خلال الشهور التسعة، سيكون تركيزك منصباً على بطنك الذي يكبر وبعض الأمور الصغيرة، ولكن قبل 4 أسابيع من الولادة يحين موعد تدوين أفكارك على الورق. اقرأي كتب الحمل أو زوري المشفى، أو تحدثي مع القابلة وابحثي على الإنترنت.».

من ترغبين بوجودهم

أغمضي عينيك وتخيلي الأشخاص الذين يشعرك وجودهم في المشفى بالأمن والسعادة، فاختيارك لاثنين يساعدهما على التبادل فيما بينهما فيرتاح أحدهما بينما يبقى الآخر.

تقول دنيز: «إن اخترت صديقة مختصة أو قريبة بدلاً من زوجك، فمن المهم كتابة كافة التفاصيل عنهما في خطة الولادة؛ حتى تتمكن قابلتك من إشراكهما فيما يحدث».

ما يجب أن تضمه الخطة

احرصي على ألا تتجاوز خطتك وجهاً واحداً لورقة A4 الاعتيادية؛ لتتعامل معها القابلة بسهولة، تقول الدولا نيكول غروفت مؤلفة كتاب The Good Birth Companion: «قد تضطر القابلة أو الأطباء للقيام بالأمور بشكل آخر؛ لحمايتك أنت والطفل».

تسكين الألم ووضعيات الولادة

الحقيقة أنك لن تكوني قادرة على اتخاذ قرار نهائي حول تسكين الألم إلا خلال الولادة، عدا عن الوضعية التي ستجدينها مريحة خلال الدفع، ولكن يمكنك الاطلاع على أفكار أخرى ومناقشتها مع قابلتك، فإن لم تكوني مرتاحة لنوع معين من المسكنات مثل البيثادين، فاذكري ذلك في الخطة، وإن كنت تخططين للولادة في بركة أو استخدام جهاز TENSللتحفيز العصبي، أو العلاج بالروائح العطرية، أو الاستماع إلى سي دي للولادة تحت تأثير التنويم المغناطيسي، فاذكريه أيضاً، أو أنك قد تحبذين الحركة بدلاً من التمدد على ظهرك.

تضيف دنيز: حينها يمكن للقابلة أن تنصحك، فتخبرك بأن استخدام جهاز TENS أو الولادة في

بعد ولادة الطفل

اتخذي قراراً بشأن المشيمة، لذا احرصي أن تشمل الخطة قرارك، ومن الرائج أن تستخدم القابلات أدوية لتسريع الولادة، ما يقلل من احتمالات النزيف القوي، ولكن إن رغبت بمرحلة ثالثة طبيعية فاذكري ذلك في خطة الولادة وناقشي الأمر مع القابلة، قد تودين أيضاً ذكر ما إن كنت ترغبين بضم الطفل فوراً أو بعد تنظيفه.

كوني مطلعة

إن رغبت يمكنك في خطتك طلب ملخص عما حصل أثناء الولادة، فيأتي إليك أحد أفراد الطاقم بعد الولادة ليشرح كل شيء. كما أن خطة الولادة مفيدة لزوجك؛ بدلاً من اضطراره إلى اتخاذ بعض القرارات عنك، لذا أجلبي الآي باد وابدئي العمل على خطتك.

المزيد:

ماذا لو فاجأتك آلام المخاض وأنت في البيت؟

ولادة بدون تخطيط

أكل المشيمة خرافة أم حقيقة؟