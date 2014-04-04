إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المهندسين بدمياط.. والسلفيون يشاركون لأول مرة

شهدت انتخابات نقابة المهنسين في محافظات دمياط، الجمعة، إقبالًا ضعيفًا في أول أيام إجراء الانتخابات.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 6500 عضو لاختيار 14 عضوًا، بالإضافة إلى منصب النقيب، ويتافس على مقعد النقيب 3 أعضاء، بينما يتنافس على العضوية قائمتين الأولى «مهندسون من أجل المهنة»، ويرأسها المهندس هاني قنديل على مقعد النقيب، والثانية «مهندسون بلا قيود»، وتضم عددًا من التيار السلفي وحزب النور، الذين يشاركون في انتخابات النقابة بالمحافظة لأول مرة.

كانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين أعلنت أجراءها في 4 و5 أبريل الجاري بجميع محافظات الجمهورية.

وأعلنت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في، يناير المضي، سحب الثقة من «مجلس النقابة الإخواني» برئاسة المهندس ماجد خلوصي، ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة.