محافظ الجيزة: مستمرون في إزالة «أبراج الموت».. ولا تصالح فيها

قال الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، الجمعة، إن المحافظة ووزارة الموارد المائية والري، في خطة مشتركة وبالتعاون مع الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى والجهات الأمنية، تنفذ قرارات الإزالة الصادرة برفع التعديات على مجرى نهر النيل فيما بدأت أولى هذه الحملات بمنطقة الشيخ عتمان بالحوامدية، حيث تعدى بعض المواطنين على مجرى النهر بردم أجزاء منه بكميات كبيرة من المخلفات وصلت إلى 20 ألف متر.

وأضاف أن الحملة تستمر لمدة أسبوع لرفع الكميات الكبيرة وتطبيق القانون الذي يجرم التعدي على مجرى النهر، وذلك على نفقة المخالف، وتم وضع خطة مُحكَمة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة لرصد عدد من العقارات المخالفة والمقامة دون ترخيص أو المبنية على أراضي الدولة لإزالتها واستكمال الحملات التي بدأتها المحافظة، الأسبوع الماضي.

وأوضح أن هذه العقارات تشكل خطورة على حياة المواطنين، في حالة الإقامة بها لأنها مبنية بطريقة غير مطابقة للمواصفات الفنية وفقاً لقانون البناء، لذا يستلزم إزالتها ولا يجوز التصالح فيها.

وفي سياق متصل، كشفت خريطة التعديات على الأراضي الزراعية لمحافظة الجيزة، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن أحياء ومراكز كرداسة والعياط ومنشأة القناطر في المراكز الأولى من حيث التعدي على الأراضي الزراعية، بواقع 3 آلاف مخالفة، ويليها من حيث التعديات أوسيم والبدرشين وأبوالنمرس وإمبابة وأطفيح والصف، وفي المركز الأخير احتلت مدينة الجيزة ذيل القائمة.

من جانبه، قال المهندس راضي حسن حبشي، مدير عام حماية النيل بالقاهرة الكبرى، إن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ 19 قرار إزالة تعدٍ على النيل.