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وفاة شقيق سيد قطب في السعودية

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توفى الجمعة، في مدينة جدة بالسعودية، الكاتب محمد قطب، شقيق سيد قطب، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والذي تم إعدامه على خلفية التخطيط لعمليات إرهابية في ، خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وكان قطب نزيل مستشفى المركز الطبي الدولي، حيث كان يتم علاجه، ومن المقرر أن يتم دفن جثمانه، السبت في مدينة جدة.

ألف «قطب» نحو 35 كتاباً، وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية عام 1988، حيث لجأ إلى مع أعضاء من الجماعة عقب ملاحقتهم في مصر في ستينيات القرن الماضي.

ولد في 26 أبريل عام 1919، في بلدة موشا بمحافظة أسيوط، وتخرج من كلية الآداب فرع اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة عام 1940، وحصل على دبلوم التربية علم نفس بعد ذلك.

وتم اعتقاله مع شقيقه الأكبر في عام 1954، على خلفية صراع ثورة 23 يوليو مع الجماعة، ثم أعيد اعتقالهما عام 1965 حتى عام 1972، حيث تم حكم على الشقيق بالإعدام، ليغادر بعدها مصر إلى السعودية.

عمل أكاديمياً وأشرف على أبحاث جامعية، وألف عشرات الكتب، وكان له كتابات أيضا في مجال الأدب.

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