وزير إسرائيلي: “عباس” ليس شريكاً للسلام والسلطة الفلسطينية لا تتطلع لإقامة دولة

قال الوزير أوري اورباخ ،عضو بحزب البيت اليهودي، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس -أبو مازن- ليس شريكا للسلام ، وإنه ليس معنيًا بالتوصل إلى التسوية الدائمة وانما بان يتم اخلاء سبيل السجناء الامنيين .

واشار الوزير اورباخ ،إلى أنه ليس متاكدا من أن السلطة الفلسطينية تتطلع إلى إقامة دولة فلسطينية.

ومن جانبها قالت رئيسة حزب ميريتس النائبة زهافا غلؤون ، إن السياسة التي اتبعتها حكومة نتنياهو خلال المفاوضات مع الفلسطينيين لم تفضِ إلى أي نتيجة .

وأضافت ، أن هذه السياسة اتصفت بمواصلة البناء في المستوطنات وطرح المطلب بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل والقرار بعدم اطلاق سراح الدفعة الرابعة من السجناء الامنيين.

أعربت “غلؤون” عن اعتقادها بانه اذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو غير قادر على التوصل الى اتفاق مع رئس السلطة الفلسطينية فان ربما من الأفضل أن يراجع الفلسطينيون الأمم المتحدة.

جاءت اقوال الوزير اورباخ والنائبة غلؤون في مقابلتين اذاعيتين.

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