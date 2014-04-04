الإفراج عن أربعة إيطاليين بالفيوم بعد اشتباههم في سرقة أثار

قررت نيابة إطسا بالفيوم الإفراج عن الإيطاليين الأربعة المتهمين بأخذ عينات من الحجر والخشب والفاينس من منطقة ماضى الآثرية ، بعد ثبوت حسن نيتهم وأنهم لم يقصدوا السرقة وأن هدفهم كان الحصول على العينات للدراسة فقط وتبين أنهم يجهلون قانون الآثار الذى يتطلب ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الآثار كتابياً للحصول على هذه العينات خاصة وأنهم من الذين يعملون فى مشروع تطوير مدينة ماضى الآثرية .

وكان عدد من مفتشى الآثار وأخصائى الترميم العاملين فى مشروع تطوير مدينة ماضى الآثرية ،قد قاموا بضبط الإيطاليين الأربعة بعد حصولهم على 19 عينة أثرية من المنطقة الأربعاء الماضى وهى عبارة عن 15 عينة من الحجر الجيرى و3 من الخشب وعينة واحدة من “الفاينس ” الأزرق عقب انتهاء العمل فى الدورة التدريبية المشتركة بين جامعة الفيوم والجانب الإيطالي.

وأبلغوا قياداتهم بالآثار وقاموا بتحرير محضر بالواقعة ،وتم نقل الإيطاليين الاأربعة روبرتو واستيفانو وكلاوديا وفردريكو إلى قسم شرطة السياحة والآثار والتى أحالتهم إلى نيابة إطسا التى واصلت التحقيق معهم حتى مساء الخميس والتى أكد خلالها الأربعة حسن نيتهم وأنهم لم يقصدوا السرقة فقررت النيابة الإفراج عنهم .