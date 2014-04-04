ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بقنا

تمكنت وحدة مباحث مركز قنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة “الدراجات النارية” بقرية المحروسة بمركز قنا .

كان اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا قد تلقى إشارة بضبط تشكيل عصابى بمركز قنا، كشفت تحريات الرائد محمد خلف الله رئيس مباحث مركز قنا قيام كلا من حمدي . ن . ن 38 سنة عاطل و ( أحمد . م . أ ) 29 سنة ميكانيكى و (رمضان . م. أ ) 32 سنة عامل بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لسرقة الدراجات النارية، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 8 دراجات نارية مبلغ بسرقتها فتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة مركز قنا التحقيق.