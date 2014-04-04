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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بقنا

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بقنا ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بقنا

صورة أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث مركز قنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة “الدراجات النارية” بقرية المحروسة بمركز قنا .

كان اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا قد تلقى إشارة بضبط تشكيل عصابى بمركز قنا، كشفت تحريات الرائد محمد خلف الله رئيس مباحث مركز قنا قيام كلا من حمدي . ن . ن 38 سنة عاطل و ( أحمد . م . أ ) 29 سنة ميكانيكى و (رمضان . م. أ ) 32 سنة عامل بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لسرقة الدراجات النارية، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 8 دراجات نارية مبلغ بسرقتها فتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة مركز قنا التحقيق.

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