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نشرة أخبار ONA للثانية عشر ..إثيوبيا تحذر مصر التحرك ضد سد “النهضة” الإخوان يحاولون الإندساس بقوائم انتخابات المهندسين..وتواجد أمني مكثف بمحيط الاتحادية

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نشرة أخبار ONA للثانية عشر ..إثيوبيا تحذر مصر التحرك ضد سد “النهضة” الإخوان يحاولون الإندساس بقوائم انتخابات المهندسين..وتواجد أمني مكثف بمحيط الاتحادية نشرة أخبار ONA للثانية عشر ..إثيوبيا تحذر مصر التحرك ضد سد “النهضة” الإخوان يحاولون الإندساس بقوائم انتخابات المهندسين..وتواجد أمني مكثف بمحيط الاتحادية

الإخوان يتجمعون بالهرم.. والمسيرة تتفرق بعد ورود أنباء عن قدوم قوات الأمن

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أبو سنة: الإخوان يحاولون الإندساس بقوائم أخرى في انتخابات المهندسين

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