نشرة أخبار ONA للثانية عشر ..إثيوبيا تحذر مصر التحرك ضد سد “النهضة” الإخوان يحاولون الإندساس بقوائم انتخابات المهندسين..وتواجد أمني مكثف بمحيط الاتحادية

الإخوان يتجمعون بالهرم.. والمسيرة تتفرق بعد ورود أنباء عن قدوم قوات الأمن

إصابة عريف من الحماية المدنية أثناء مشاركته فى إخماد حريق بجرجا

أبو سنة: الإخوان يحاولون الإندساس بقوائم أخرى في انتخابات المهندسين

400 ألف مهندس يدلون بأصواتهم لاختيار مجلس ونقيب جديد بعد سحب الثقة من مجلس الإخوان

القبض علي 12 متهم بينهم 6 هاربين في أحداث العنف بالمنيا

أردوغان: لست مُلزَماً باحترام قرار المحكمة الدستورية برفع الحظر عن تويتر

“الكونجرس” ينشر تقاريرا عن عمليات تعذيب في سجون سرية بمصر وأفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر

تكثيف التواجد الأمني أمام المنشآت الحيوية قبل تظاهرات الإخوان بالسويس

حبس 2 من كوادر الإخوان بالسويس 15 يوماً بتهمة التعدى على الشرطة

“جوجل” تدفع غرامة مليون و400 ألف دولار لانتهاكها خصوصيات مواطنين بإيطاليا

إثيوبيا تحذر مصر من أي تحرك ضد سد “النهضة”

تواجد أمني مكثف بمحيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة

جارديان: مليار ناخب يدلون بأصواتهم في أبريل بـ 6 دول حول العالم

طائرات هليكوبتر تحلق بالقرب من المجري الملاحي بالسويس

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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحكمة “ههيا” بالشرقية

خمس غارات إسرائيلية على قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ فلسطينية جنوب تل أبيب