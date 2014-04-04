مصرع طفل انهار عليه حائط أثناء اللهو أمام منزله بجرجا بسوهاج‎

لقى طفل مصرعه أثناء لهوه أمام منزله بناحية نجع الشيخ بجرجا، إثر انهيار حائط عليه أدي لوفاته.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة جرجا يفيد إنهيار حائط على طفل ووفاته بناحية نجع الشيخ ، بالانتقال والفحص تبين انهيار حائط مشيد بالطوب اللبن على الطفل/ أحمد صابر رشاد 4 سنوات ويقيم بذات الناحية أثناء لهوه، مما نتج عنه وفاته ، وبسؤال المدعو صابر رشاد علي 38 سنة خفير نظامي من المركز والد المتوفي اتهم كلاً من :- (محمود كامل محمود 42 سنة حاصل على دبلوم ثانوى صناعي ،و كامل محمود محمد 68 سنة مزارع [والد الاول] ويقيمان بذات الناحية) ومالكي الحائط المشار اليه بالاهمال نتيجة عدم قيامهما بهدم الحائط رغم سابقة التنبيه عليهما كونه أيل للسقوط ، كما اضاف انه سبق وقد تقدم بطلب للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لهدم الحائط ، وجاري استدعاء المشكو فى حقهما .

وبورود تقرير مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ إثر سقوط جسم صلب ولا توجد شبهة جنائية ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3367 إداري المركز وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .