فتّة صحية من مونيك باسيلا زعرور

المقادير للأرز:

-250 غرام لحم مفروم مطبوخ

-½ كوب أرز طويل، منقوع ½ ساعة

-3 كوب مرق الدجاج

-1 ملعقة صغيرة ملح

-1 ملعقة صغيرة بهار حلو

-1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

الحمص:

-3 كوب حمص مسلوق

-2 فصّ ثوم مهروس

-½ ملعقة صغيرة ملح

-4 كوب ماء

اللبن:

-1 كيلو لبن زبادي خفيف الدسم

-2 فصّ ثوم مهروس

-1 ملعقة صغيرة طحينة

-1 ملعقة صغيرة نعناع يابس

-½ ملعقة صغيرة ملح

-500غ دجاج صدور مسلوق مفصص

-1 رغيف كبير خبز ، محمصّ مكّسر

-1 ملعقة طعام صنوبر محمصّ

طريقة التحضير:

1- يقلب اللحم في وعاء عميق على نار قوية. يضاف الأرز المصفى ويقلب لمدة دقيقتين. يضاف مرق الدجاج والتوابل ويٌحرك جيدا.

يترك المزيج على نارحتى بدء الغليان.

2-يُغطى الوعاء ويُوضع على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة دون التحريك نهائياُ.

3-يوضع الحمص،الثوم، الملح والماء في وعاء على نار قوية حتى بدء الغليان. بعد الغليان يُغلق الوعاء ويترك على نار خفيفة حتى تهلط الحبوب.يوضع جانبا.

4-يُخلط اللبن، الثوم، الطحينة، النعناع، والملح جيداً. يوضع المزيج جانباً.

5-يوضع الأرز في وعاء للتقديم ثم يغطى بالدجاج والحمصّ.

6-يوضع فوقه الخبز ويُغطى باللبن.

7-يزين بالصنوبر المحمص.

8-يقدم ساخناً.

القيمة الغذائية للشخص الواحد:

الطاقة :(وحدة حرارية 450)

الكوليسترول: (ملغ) 50

المواد الدهنية: (غ) 5

النشويات :(غ) 67

البروتيناتك (غ) 35

الألياف الغذائية :(غ) 2

غني بالألياف، الماغنزيوم، الفوسفور بالفيتامينات B3, B6 ,C.

هذه الوصفة من كتاب الطبخ "صحّي وسريع" لاختصاصيّة التغذية مونيك باسيلا زعرور.

تواصلوا مع مونيك مباشرة عبر www.facebook.com/So7iWSari3.

(هذه المقادير تكفي 8 أشخاص).

(مدة التحضير 15 دقيقة ).

(مدة الطهي 30 دقيقة).

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