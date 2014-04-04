محافظ الجيزة: نعمل على إزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط جامعة القاهرة

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن لم يتسلم خطابًا من جامعة القاهرة بشأن إزالة الباعة الجائلين من محيط الجامعة، لافتًا إلى أن المحافظة تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها بقدر المستطاع.

وقال المحافظ إنه تم أكثر من مرة إبعاد الباعة الجائلين، إلا أنهم يعودوا مرة أخرى، موضحًا أن هؤلاء الباعة كانوا موجودين قبل اعتصام النهضة، ومتمركزين حاليا أمام المدخل الرئيسي للجامعة والمترو.

وأضاف عبدالرحمن – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- أنه يجري تأمين المناطق المهمة بقدر الإمكان، ولكن ما يقع من أحداث تدفع إلى ضرورة الانتباه لأماكن بعينها، مشيرًا إلى أن منطقة مثل ميدان الجيزة لا تقل أهمية عن جامعة القاهرة، حيث يتم العمل بشكل مستمر على رفع الإشغالات لتيسير حركة المرور وعدم إعاقة حركة المشاة، موضحًا أنه سيتم تزويد هذه الأماكن المهمة بكاميرات مراقبة.

وكان مجلس عمداء جامعة القاهرة قد ناشد في اجتماع له أمس الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإخلاء المناطق المحيطة بالجامعة من الباعة الجائلين ووسائل النقل العشوائية، ومن جانبها ستعزز الجامعة وتدعم الأمن الإداري بكل احتياجاته من مواردها الخاصة بما يساعده على القيام بدوره في تأمين الجامعة، بالتنسيق مع قوات الشرطة المتمركزة داخل الجامعة.

أ ش أ