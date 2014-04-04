إقامة أول “كرنفال شاطئي” بخليج نعمة يجذب آلاف السياح

شارك أمس آلاف السياح من مختلف جنسيات العالم حتي الساعات الأولى من الصباح علي شواطئ خليج نعمة بشرم الشيخ في أول كرنفال شاطئي يقام علي شواطئ شرم الشيخ،وقد أقيم هذا الكرنفال السياحي بفكرة من الخبير السياحي أحمد بدوى بهدف بعث رسالة طمأنينة وسلام لكل سياح العالم وإظهار آن شرم الشيخ أمنة.

وحضر الكرنفال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسالم صالح مدير تنشيط السياحة بجنوب سيناء،وقد تم توزيع مئات التيشرتات المكتوب عليها شرم الشيخ آمنة علي السياح الذين شاركوا في الكرنفال الذي تضمنت فقراته الألعاب النارية والبهلوانية والرقص علي أنغام الموسيقي الغربية والأغاني المصرية الشعبية.

وقال الخبير السياحي ومنظم الكرنفال أحمد بدوى :”إن مثل هذه الكرنفالات والمهرجانات السياحية لاقت نجاحاً كبيراً وأدت إلي جذب آلاف السياح وتبعث برسالة لكل سياح آلعآلم بأن شرم الشيخ آمنة وإرسال 10 آلاف بوست في الدقيقة علي مواقع التواصل الاجتماعي بكافة دول العالم حتي يثق السائح الأوروبي في صدق الرسالة بأن مصر و شرم الشيخ آمنة”.

وأوضح بدوى أن حبه لمصر هو الدافع الأول لجذب آلاف السياح لمصر عن طريق تنظيم الكرنفالات والمهرجانات السياحية بشواطئ شرم الشيخ.

من جانبها أكدت الدكتورة هبه زهران مسؤولة المهرجانات والاحتفالات السياحية بجنوب سيناء أن الفترة القادمة سوف تشهد إقامة العديد من الحفلات الكبرى التي يحييها عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي ،ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة السياحة والمستثمرين بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء لتنشيط السياحة بمختلف مدن المحافظة.

وقام بتغطية المهرجان وسائل الإعلام المختلفة محليا وعالميا بالإضافة إلي مئات السياح من دول “النمسا وايطاليا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا” التي قامت الشهر الماضي بحظر السفر لسيناء.