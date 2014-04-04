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الأناقة والراحة في مجموعة Hoss Intropia لهذا الصيف

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الأناقة والراحة في مجموعة Hoss Intropia لهذا الصيف الأناقة والراحة في مجموعة Hoss Intropia لهذا الصيف

قدمت علامة Hoss Intropia أحدث مجموعاتها من الأزياء لموسم ربيع وصيف 2014، والتي أرادت من خلالها أن تمنح المرأة إطلالة أنيقة ومريحة في الوقت نفسه. فلم تخل التصاميم من لمسات الأنوثة الساحرة، واتسمت بقصاتها الفضفاضة وألوانها المنعشة. كما تضمنت عدداً من الأزياء الكلاسيكية التي تحتاجها كل امرأة في مناسباتها الرسمية. التصاميم جاءت بسيطة وواضحة، والالوان فرحة، مع حضور خجول لبعض الرسوم والطبعات. أما الإكسسوارات، فجاءت متنوّعة، بتصاميم لافتة تزيد من فخامة الإطلالات.
إليك أبرز ما قدّمته العلامة لهذا الموسم. فهل أعجبتك؟

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