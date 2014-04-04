4 ألوان حيوية لأناقتك الربيعية

أصفر، برتقالي، أحمر، أزرق... ألوان ضرورية لأناقتك في الموسم الجديد. نسقيها فيما بينها لتحصلي على إطلالات مشرقة تواكب كل الحيوية التي ينشرها من حوله فصل الربيع.

"سيدتي" – لندن

محررة الموضة: Roberta Resta

تصوير: Sandrine Dulermo & Michael Labica.

ماكياج: Marco Anbonio بمستحضرات Lancôme.

تصفيف شعر: Craig Marsden.

الصورة رقم 1:

- توب مطبعة.

- تنورة طويلة مطبعة.

- سوار وبوتس من الجلد الأسود.

جميعها من Chanel.

الصورة رقم 2:

- ثوب باللون الأصفر.

- جاكيت طويلة بدون أكمام.

- أساور عريضة.

جميعها من Chanel.

الصورة رقم 3:

- ثوب باللون الأصفر.

- صندل من الجلد بلوني الأسود والأصفر.

الإثنان من Ralph Lauren.

- حقيبة من لجلد من Paula Cadermartori.

- جوارب سميكة باللون الأسود من Tabio.

الصورة رقم 4:

- ثوب باللون البرتقالي من Dsquared 2.

- بوتس باللون الأبيض تزينه المسامير الملونة من Christian Louboutin.

- جاكيت باللون الأصفر من Christopher Kane.

- حقيبة من الجلد باللون الأزرق من Paul Smith.

- سوار مزين بالأحجار الملونة من Shourouk.

الصورة رقم 5:

- تنورة متوسطة الطول باللون الرمادي.

- قميص قطنية باللون الأبيض.

- صندل من الجلد باللون الرمادي.

- حقيبة من الجلد الأبيض.

جميعها من Tod's.

- كنزة قطنية ملونة من Cedric [email protected].

- عقد مزين بحبات اللؤلؤ والكريستال من Shourouk.

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