أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مهند يخذل والدته من جديد

Google+ Print
مهند يخذل والدته من جديد مهند يخذل والدته من جديد

بعد تعرضه لحادث سير قبل ستّة أشهر، حيث صدم دراجة ساعي بريد وأصابه بكسور متوسطة في ساقيه، وبعد ضغوط من والدته، قرّر الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند عدم قيادة الدراجات النارية من جديد، إلا أنه ما لبث أن تراجع عن وعده لوالدته، وعاد لقيادة الدراجات النارية.
وقد شوهد مهند قبل أيام في منطقة أتيلار، على متن دراجة نارية جديدة اشتراها بـ30 ألف دولار أمريكي، وكان يرتدي خوذة خاصة ونظارات مموهة لا تكشف هويته
يذكر أن كيفانش لا يزال يصوّر مسلسله الجديد "ليث ونورا"، الذي بدأ قناة MBC عرضه يوم الاثنين الماضي، ولم يحدث بعد أي ضجة في العالم العربي، ربما بسبب مرور ثلاث حلقات منه فقط، وهي فترة غير كافية للحكم على مسلسل.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي