مهند يخذل والدته من جديد

بعد تعرضه لحادث سير قبل ستّة أشهر، حيث صدم دراجة ساعي بريد وأصابه بكسور متوسطة في ساقيه، وبعد ضغوط من والدته، قرّر الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند عدم قيادة الدراجات النارية من جديد، إلا أنه ما لبث أن تراجع عن وعده لوالدته، وعاد لقيادة الدراجات النارية.

وقد شوهد مهند قبل أيام في منطقة أتيلار، على متن دراجة نارية جديدة اشتراها بـ30 ألف دولار أمريكي، وكان يرتدي خوذة خاصة ونظارات مموهة لا تكشف هويته

يذكر أن كيفانش لا يزال يصوّر مسلسله الجديد "ليث ونورا"، الذي بدأ قناة MBC عرضه يوم الاثنين الماضي، ولم يحدث بعد أي ضجة في العالم العربي، ربما بسبب مرور ثلاث حلقات منه فقط، وهي فترة غير كافية للحكم على مسلسل.

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