جارديان: مليار ناخب يدلون بأصواتهم في أبريل بـ 6 دول حول العالم

يدلي نحو مليار ناخب في 6 دول بأصواتهم في الانتخابات الداخلية المقرر إجراؤها في أبريل الجاري.

وذكرت “جارديان” في تقرير تحت عنوان ” أبريل شهر الديمقراطية حول العالم”. أن نحو 12 مليون ناخب مدعون للإدلاء بأصواتهم في أفغانستان لاختيار من سيخلف حامد كرزاي وسط تصعيد من حركة طالبان لهجماتها.

ومن المقرر أن يدلي نحو 815 مليون ناخب بأصواتهم في انتخابات الهند، أكثر تلك الدول تعدادا.

والانتخابات في اندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية تعدادا للسكان، يدلي 168 مليون شخص بأصواتهم.

وقالت الصحيفة إن نحو 21 مليون ناخب سيتوجهون لصناديق الاقتراع في الجزائر لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط تساؤلات عن قدرة أي من المرشحين في الفوز وبخاصة بعد أن أعاد الرئيس المنتهية ولاية عبد العزيز بوتفليقة ترشيح نفسه.

وفي العراق إن الانتخابات ستجرى في بلد ينزلق مجددا إلى الاستبداد فضلا عن حالة عدم الاستقرار وهو الأمر الذي يجعل الديمقراطية أمرا مستبعدا، على حد ما ذكرت الصحيفة.

وأخيرا، الانتخابات في المجر التي قد تسفر عن فوز جديد لحزب رئيس الوزراء الحالي اوربان فيديش يعزز من استقرار حزبه في الحكم.