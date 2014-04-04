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أمير قطر: الدوحة لينّت موقفها من القاهرة دون استجابة

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أبلغ أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل خليفة، مؤخرا شخصيات سياسية عربية على هامش زيارته الأخيرة للأردن والسودان بأنه «لا يعرف سببًا واضحًا للتصعيد ضد بلاده من جانب » مشيرًا إلى إن الموقف السعودي المتشدد ضد قطر لا يوجد له مبرر على أرض الواقع، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة «الرأي اللندنية».

وألمح الأمير القطري، بحسب ما نشرته صحيفة «الرأي اللندنية»، الجمعة، والتي يرأس تحريرها الصحفي عبد الباري عطوان، إلى أن الخلاف مع السعودية على ملف جماعة الإخوان المسلمين أمر طبيعي وسبق أن تكرر على قضايا أخرى بين دول الخليج وبالتالي لا يوجد برأيه مبررات للتشدد السعودي وفرض الشروط لاستئناف العلاقات الأخوية، مضيفًا أن قطر تفتح يديها لأخوتها في السعودية والإمارات والبحرين لكن على أساس التفاهم وتبادل الأراء وليس على أساس التشدد.

ولاحظ الأمير تميم أن بلاده «لينت في موقفها من » دون فائدة، مشيرًا إلى أن الدوحة وجهت رسالة بأنها تستطيع التعامل مع «الأمر الواقع» في مصر لكن لم تحصل استجابة لا من السلطات المصرية الحالية، ولا من السعودية.

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