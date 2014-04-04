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أمين «إخوان لندن»: بريطانيا لن تحظر نشاطنا ولا نمثل تهديد لأي دولة

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قال إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والمتحدث باسم الجماعة في أوروبا، إنه يستبعد أن تقوم البريطانية بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بلندن.

وأضاف «منير»، المقيم في لندن، في تصريحات خاصة لصحيفة «القدس العربي» نشرتها، صباح الجمعة: «نحن كجماعة إخوان مسلمين نلتزم بالقوانين ولذلك لا نتوقع أن يحدث ذلك والحكومة البريطانية لديها أجهزة أمنية قوية وتعرف نشاطنا السلمي بالتفصيل منذ أن جئنا إلى هنا قبل أربعين عاما».

ونفى «منير» ما تردد حول وجود تهديد إخواني للدولةالسعودية، مؤكدًا: «الإخوان نشاطها سلمي ودعوي ولا تهدد أي دولة، وهذا الكلام غير مسؤول ويتحمل صاحبه نتيجته».

وتعليقا على ما يحدث في قال أمين التنظيم: «ما يحدث في مصرهو محاولة من الشباب لإنقاذ الدولة بسلمية كاملة، الإخوان لا يستخدمون العنف على الإطلاق، بالاضافة إلى أن الإخوان يمثلون 20 بالمائة على أقصى تقدير من جموع الشباب الذي يخرج ويتظاهر ويعترض».

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