منتصف أبريل.. مؤتمر عن التعليم فى دول الربيع العربى بالإمارات

يعقد فى دبى، بالإمارات العربية المتحدة، منتصف الشهر الجارى، مؤتمر عن التعليم فى دول الربيع العربى، وانتظام العملية التعليمية رغم التحديات الصعبة والأحداث اليومية.

وقالت الدكتورة نجوى مجاهد، أستاذ التربية والسياسة التعليمية، بجامعة عين شمس، أحد المشاركين لـ"اليوم السابع"، أن هناك تخصيصاً لحلقة عن التعليم فى مصر، ودور المؤسسات التعليمية وانتظام العملية التعليمية فيها، رغم التحديات الصعبة التى يمر بها الشارع المصرى.

ويحضر المؤتمر عدد من أساتذة الجامعات المصرية، ومنها جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية.