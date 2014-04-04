أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

منتصف أبريل.. مؤتمر عن التعليم فى دول الربيع العربى بالإمارات

Google+ Print
منتصف أبريل.. مؤتمر عن التعليم فى دول الربيع العربى بالإمارات منتصف أبريل.. مؤتمر عن التعليم فى دول الربيع العربى بالإمارات

يعقد فى دبى، بالإمارات العربية المتحدة، منتصف الشهر الجارى، مؤتمر عن التعليم فى دول الربيع العربى، وانتظام العملية التعليمية رغم التحديات الصعبة والأحداث اليومية.

وقالت الدكتورة نجوى مجاهد، أستاذ التربية والسياسة التعليمية، بجامعة عين شمس، أحد المشاركين لـ"اليوم السابع"، أن هناك تخصيصاً لحلقة عن التعليم فى ، ودور المؤسسات التعليمية وانتظام العملية التعليمية فيها، رغم التحديات الصعبة التى يمر بها الشارع المصرى.

ويحضر المؤتمر عدد من أساتذة الجامعات المصرية، ومنها جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر