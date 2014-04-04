الزمالك يدرس طلب إعادة مباراة الجيش

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك تقديم احتجاج رسمي لاتحاد الكرة من أجل المطالبة بإعادة لقاء طلائع الجيش الذي انتهى بالتعادل 1-1، بسبب محمد فاروق حكم المباراة الذي أصبح عضو مجلس إدارة في نادي بني سويف.

وتنص لوائح وزارة الرياضة بأنه لا يحق لعضو مجلس إدارة أن يمارس مهنة أخرى بها تنافسية بين فرق مختلفة.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك ينوي التقدم باحتجاج رسمي يطالب بإعادة مباراة طلائع الجيش معتمدا على نص اللائحة.

وانتهى لقاء الجولة 15 بالتعادل الإيجابي 1-1، بإدارة من محمد فاروق حكم المباراة.

وكان فاروق قد أصبح عضو مجلس إدارة في نادي بني سويف بعد حصوله على 1427 صوتا وهو الأعلى بين المرشحين، في مجلس يرأسه المنتصر علي جبر.