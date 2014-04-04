اتحاد الكرة: أسباب الزمالك لإعادة مباراة الجيش غير منطقية لـ3 أسباب

رد اتحاد الكرة على نية الزمالك التقدم بشكوى لإعادة مباراة طلائع الجيش بتفنيد ثلاث أسباب تجعل الطلب غير منطقي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك ينوي التقدم بشكوى لإعادة مباراة الجيش بسبب إدارة الحكم محمد فاروق للقاء بعدما انتخب كعضو مجلس إدارة لنادي بني سويف مما يعد مخالفا للائحة وزارة الرياضة.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com "لا يمكن أن يبت في هذه الشكوى فهي غير منطقية لثلاثة أسباب".

وفسر "الأول أن لائحة اتحاد الكرة لا تخضع للوائح وزارة الرياضة وتكون منفصلة تابعة للفيفا فقط ولا ترتبط بالحكومة".

وتابع "والثاني أن اتحاد الكرة لم يتم إخطاره بانتخاب فاروق في أي منصب آخر قبل المباراة مما يجعل تعيينه لإدارة اللقاء أمرا قانونيا بالكامل".

وأكمل "والثالث أنه حتى لو تم إخطار اتحاد الكرة فلا يجوز له عزل الحكم لأنها مهنة يحصل منها على مقابل والقرار هنا يعود لوزارة الرياضة لعزله من منصبه كعضو مجلس إدارة وليس العكس".

وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة 13 من الدوري الممتاز مساء الخميس.

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