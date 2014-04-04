رئيس غرفة شركات السياحة: 89 مليون جنيه فائض صندوق الحج والعمرة

قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن إجمالى فائض صندوق الحج والعمرة بلغ 89 مليون جنيه، مشيرا إلى توزيع الفائض طبقا للقرار الوزارى الذى يعطى صلاحيات لوزير السياحة، هشام زعزوع، بتوزيع فائض الصندوق كالتالى، 40 مليونا للطيران العارض للاتحاد، 25 مليونا لصندوق السياحة، و6 ملايين لدعم التوعية السياحية، بالإضافة إلى 5 ملايين تبرعات لجهات خيرية، 5 ملايين لصندوق العاملين فى الشركات السياحية.

أضاف "الشاعر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى ما وزع 81 مليون جنيه والمتبقى 8 ملايين و500 ألف، مشيرا إلى إعداد مذكرة بمشاكل الشركات مع الضرائب والمتمثلة فى ضريبة رسم التنمية والتضامن للرحلات البرية، وفرض ضريبة 20% على الخدمات خارج البلاد، الخاصة بالحج والعمرة، ورفع مذكرة لوزير السياحة، للتدخل لدى وزير المالية، لإيجاد حل لهذه المشاكل التى تعانى منها الشركات السياحية.

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة، إلى أن وزارة المالية بصدد تعديل هذا البند فى اللائحة التنفيذية الجديدة للضرائب، للقانون رقم 11 لعام 2013، وسيتم تقديم مذكرة أخرى، للضغط على وزارة المالية، لحل هذه المشاكل فى أقرب وقت ممكن.

البدرى

> ابراهيم

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